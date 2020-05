Instalarán en Coatepec módulo de sanitización de autos particulares y transporte público

Autoridades municipales de Coatepec, informaron que a partir de este jueves se instalará un módulo de sanitización de vehículos particulares y transporte público modalidad taxi, el cual permanecerá hasta el 31 de mayo, esto en cumplimiento del Decreto del Gobernador de Veracruz emitiera ayer.



Al respecto, la jefa de Salud municipal, Nabil Gómez, indicó que éste será ubicado en la entrada al municipio, y estará disponible para vehículos particulares y transporte público.



“La dinámica es la misma que llevamos a cabo en el campo deportivo, a través de mochilas de aspersión a las unidades con un líquido sanitizante a base de amonio cuaternario, se va a ofertar a toda la población, si quieren pasar con su vehículo particular se hace la desinfección, es gratuito”, detalló.



Rechazó que esta sanitización se efectué directamente sobre las personas, pues de acuerdo a el área de Riesgo Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria, las soluciones pueden provocar alguna reacción en el organismo.



“Nosotros ya hemos valorado y de acuerdo a lo que nos sugiere Riesgo Sanitario de la Jurisdicción es que no hay ningún estudio en el cual avale dicha dinámica, pues la acción sanitizante puede originar una reacción directa al organismo, alguna irritación en ojos, inflamación en bronquios, por eso no lo hacemos de manera directa a las personas”, comentó,



Finalmente abundó que se colocará una carpa donde las personas podrán pasar con sus unidades para ser desinfectadas en su exterior.



“Estará instalado por donde se encuentra la farmacia Iza, por la gasolinera anterior, ahí habrá una carpa, los vehículos pueden pasar, la sanitización está enfocada al exterior y donde están las manijas, al interior asientos o tableros no se hará con mochila aspersora, pero con atomizador si se quiere”, finalizó.