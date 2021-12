Instan a adultos mayores a no entregar tarjetas del Bienestar

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reiteró su llamado a las personas adultas mayores que reciben su pensión, a evitar proporcionar la tarjeta bancaria en caso de que alguien se presente en su domicilio a pedírsela o solicitarle más datos, en nombre de esta dependencia.“A la gente siempre le hacemos un llamado que ya saben, que no tiene nadie que entregar documentos, mucho menos la tarjeta”, comentó en conferencia de prensa desde el Gimnasio Omega, donde este lunes arrancó la inmunización de los capitalinos con más de 60 años.Huerta Ladrón de Guevara recordó que tras el caso de una mujer en Xalapa que se hizo pasar por servidora de la nación y robó un par de plásticos a beneficiarios de este programa social, ya se presentaron las denuncias correspondientes.“Fueron dos casos, ya se denunciaron y se atiende bien. Hay anomia social, hay que preocuparnos más por los banqueros de cuello blanco que están robando al país, sobre todo la clase política corrupta que se robó mucho dinero”, expresó.No obstante, aclaró que no se trata de minimizar el incidente ocurrido en la Capital del Estado con esta persona que usurpó la identidad de los funcionarios de la Secretaría del Bienestar.“Lo otro también nos importa, por eso denunciamos. Pero lo que nos interesa más es que la gente acuda a vacunarse, es un trabajo con mucho esfuerzo que hace el personal médico, enfermeras y trabajadores de Seguridad Pública, justamente que vienen a cuidar a la gente”, destacó.En sus redes sociales, luego de difundirse el hecho, Manuel Huerta también recomendó a los adultos mayores que reciben su pensión para el bienestar no proporcionar contraseñas o el número de identificación personal (NIP) del plástico, ni mucho menos devolver el apoyo económico recibido.Ese día, afirmó que ya se tenía conocimiento de la persona que acudió a los hogares para cometer estos actos constitutivos de delito.“Se trata de una persona del sexo femenino, portando el chaleco de Servidor de la Nación, de aproximadamente 40 años de edad, con estatura aproximada de 1 metro con 55 centímetros, tez clara, cabello a la altura de los hombros color castaño oscuro”, la describió.