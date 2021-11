Instan a no regalar mascotas en Navidad; muchos terminan abandonados

El abandono de perros y gatos se incrementa cada año, lamentan animalistas. Con la pandemia, esto aumentó considerablemente, por ello, previo a la temporada de Navidad piden que no compren ni regalen mascotas.Lizbeth Ortega, protectora independiente, señaló que si quieren tener una mascota busquen adoptarla.“Se viene diciembre y lo típico es comprar mascota de regalo y en febrero ya no la quiere el niño y va a la calle. Este año nos ha costado mucho que los adopten por el tema de la pandemia, se desató el abandono. Nos ha costado bastante (darlas en adopción). Se ha dado mucho el abandono del año pasado para acá y de adopción un 30 por ciento, la mayoría los quiere de raza, chiquitos”.Según estimaciones, al año medio millón de mascotas son abandonadas en todo el país, además de que dejan a los animales indefensos en la calle, también se propicia el contagio de enfermedades.“Tenemos la cifra que está entre los 35 y 70 millones de perros callejeros en todo México, de los cuales el 70 por ciento son perros y gatos abandonados, se estima que al año están siendo abandonados 500 mil perros y gatos en México, esto se deriva en una problemática de salud pública”, señaló.Animalistas independientes insisten en adoptar mascotas, porque muchos requieren compañía y pueden tener a un perro o gato de manera gratuita y con todas sus vacunas.Y quienes ya tienen un amigo de 4 patas, la recomendación es esterilizarlos.“Un perro de raza cuesta hasta miles de pesos y de refugio no se cobra como tal, es una cuota voluntaria para seguir alimentando a los demás, se dan esterilizados, desparasitados, listos, en condiciones óptimas”, finalizó.