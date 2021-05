Instan a que propuestas de candidatos de apoyo a bomberos “se hagan realidad”

El comandante del cuerpo de Bomberos de Orizaba, Manuel Jiménez Cadena, expuso que se necesita del apoyo y compromiso de los ayuntamientos pues la estación que tiene a su cargo atiende a municipios aledaños a Pluviosilla y la realidad es que hacen falta recursos económicos para poder sostenerla.



Respecto de la propuesta que hiciera uno de los candidatos sobre apoyar a los bomberos ubicados en Pluviosilla, garantizando prestaciones y condiciones laborales para ellos, dijo que es buena.



Dicha propuesta es que los bomberos sean una de las obligaciones del ayuntamiento de Orizaba, a fin de proteger las condiciones laborales de los bomberos.



En este sentido Jiménez Cadena, indicó que sobre la construcción de una Central de Bomberos y Protección Civil en la zona norte es también una idea buena, aunque puntualizó que para ellos sería una subestación que dependiera de la central que se tiene en la zona oriente.



"El problema que tenemos la mayoría de los cuerpos de bomberos en el Estado de Veracruz es que nuestros ingresos no alcanzan para tener un cuerpo completo, para tener unidades de respuesta rápida”.



Dijo que esperan que esta no sea solo una propuesta, sino que si llega a gobernar se haga una realidad. “Sería bueno tener una subestación en la zona norte, que sea dependiente logísticamente de nosotros. Nosotros no nos inmiscuiríamos en el tema y competencia de Protección Civil; es una buena idea el edificio teniendo cada uno su mando. Debemos saber dónde piensan instalarla y eso va dar un buen resultado”.



En la actualidad hay 13 bomberos en el cuerpo de Orizaba, 8 de estos tienen un salario y 5 son voluntarios, pero se requerirían alrededor de 10 para la subestación de la zona norte; así se podrían tener 5 trabajando en guardia de 24 horas y los otros 5 descansando.