Instituto de la Mujer de Coatepec se suma a “Un día Sin Mujeres”

El Instituto de la Mujer en Coatepec se sumará a Un Día sin Mujeres el próximo 9 de marzo, indicó la titular del área, Guadalupe López Leano.



"El Instituto sí se une junto con el personal, pues nuestra plantilla la mayoría son mujeres de diferentes profesiones y edades", detalló.



Entrevistada, aseguró que es importante no sólo dejar de hacer una actividad como trabajar o acudir a algún lugar, sino apoyando a otras mujeres proporcionando información sobre el tema de la violencia que se vive.



"Pero es importante que ocupáramos ese tiempo en difundir. No estoy en la oficina porque me estoy uniendo, dar a conocer a mujeres. Eso es sororidad, proporcionar más información sobre el tema", explicó.



Indicó que es urgente exigir que las leyes cambien favor de las mujeres y crear conciencia en los patrones que existen como sociedad.



"Esperemos que se logre algo porque si permanecemos calladas, quien no denuncia, quien no habla, (entonces) los patrones seguirán igual", comentó.



Asimismo, refirió que con motivo del Día Internacional de la Mujer se efectuará una marcha el 8 de marzo, además de una conferencia impartida por especialistas que se efectuará el 10 de marzo.