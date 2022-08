Instituto de la Mujer de Orizaba atiende casos de hostigamiento

Aunque en el municipio de Orizaba no se han presentado casos de acoso a mujeres en el Ayuntamiento, sí hay dos reportes de hostigamiento que son atendidos actualmente, informó la titular del Instituto Municipal de la Mujer en Orizaba (IMMO), Elia Robles Salazar.“En el municipio de Orizaba no hay acoso, creo yo, pero sí hay hostigamiento”, comentó.Agregó que se tiene conocimiento de dos personas que han incurrido en hostigamiento y ya hay señalamientos de manera formal por esa razón, aunque fuera de lo oficial ha visto que hay compañeros que tienen una forma de actuar “difícil”.Indicó que el hecho de pedir a alguien que haga un trabajo cuando ya casi es su hora de salida, cuando no se valora el desempeño de una persona y hasta se menosprecia o demerita y cuando se ponen obstáculos a una petición de un trabajador que pudiera ser apoyado con situaciones que pueden considerarse como hostigamiento.Agregó que también se enmarca en ese concepto cuando la forme en que se dirigen a los compañeros no es respetuosa.Comentó que se comenzará a trabajar esos temas con trabajadores, directores y coordinadores, pues hay quienes actúan de cierta forma de manera natural y así se comportan en su familia, pero esa conducta no puede ser la misma que apliquen en un ambiente laboral, en donde el comportamiento debe ser comedido.Apuntó que el respeto debe ser tanto de los superiores hacia los empleados como a la inversa, pues también se llegar a dar casos de trabajadores que pueden no ser respetuosos.