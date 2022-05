Instituto de las Mujeres respalda al Gobernador ante polémica por caso Viridiana

La encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), María del Rocío Villafuerte Martínez, rechazó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez haya cometido un error al afirmar que Viridiana Moreno se encontraba “resguardada”.Cuestionada sobre si el mandatario fue cuidadoso en sus declaraciones respecto a este caso, la funcionaria dijo: “Claro que sí, siempre”.En entrevista en el Congreso del Estado, a donde acudió para la Presentación del “Programa Estratégico de Libertad de Expresión” de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), la funcionaria añadió que se tienen que respetar los derechos de las mujeres que optan por salir de su hogar para resguardarse y los de los familiares que reportan una desaparición.“Imagínense cómo tenemos que nivelar esas 2 situaciones, porque es la persona agresora la que va en búsqueda a decir: mi mujer se salió de mi casa y no sé en dónde está, además lleva a los niños y está desaparecida”.“No es cierto, la señora salió de casa precisamente buscando un refugio para salir de esa violencia, entonces a un derecho supone otro derecho”, argumentó Villafuerte Martínez.Añadió que el protocolo de atención a víctimas es puntual porque tiene que cuidar muchos aspectos, desde los que tienen que ver con el agresor y con el principio de presunción de inocencia.“Atendiendo todos esos protocolos es que estamos conformando equipos profesionales para la atención de las mujeres y para el cuidado y seguridad de ellas”.“Cuando alguien reporta una mujer desaparecida muchas veces está en el refugio y quien reporta su desaparición es la persona agresora”, acotó.Cabe señalar que el viernes pasado, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, declaró que Viridiana Moreno, de 31 años, no estaba desaparecida. Para ese momento sus familiares ya habían interpuesto una denuncia por su ausencia desde el 18 de mayo, ocurrida en Cardel, La Antigua, en donde radica con su esposo y su hijo menor de edad.“No está desaparecida, está resguardada; es que es un asunto que no se puede decir en público”, indicó el Ejecutivo Estatal.Luego de dicho comentario, familiares y pobladores de Cardel, así como de Tlaltetela, de donde la mujer es originaria, comenzaron a manifestarse en ambos municipios, así como en la ciudad de Xalapa.