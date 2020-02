Instituto de Pensiones inicia Revista de Supervivencia 2020

Este lunes, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) inició la Revista de Supervivencia 2020, informó la directora general del organismo, Daniela Griego Ceballos, quien expuso que los 31 mil 600 jubilados y pensionados deben acudir a los módulos para conformar que aún son sujetos de las pensiones.



Asimismo, adelantó que a finales de este mes se darán de baja más de 200 pensiones, cuyos beneficiarios, en la Revista de Supervivencia 2019, no acreditaron seguir con derechos para cobrar y que significará un ahorro anual de 20 millones de pesos.



El primer periodo de la Revista inició en la capital del estado con dos módulos, uno en el Hotel Xalapa y otro en la explanada del edificio del IPE; y a partir del 1 de marzo inicia el segundo periodo que se extiende a todo el estado.



Dijo que para la segunda fase habrán de instalarse 48 módulos en 45 municipios, la mayoría de ellos se ubicarán en los Palacios Municipales.



En los casos de impedimento físico o por enfermedad, los familiares de los jubilados podrán hacer el trámite o en su caso, personal del IPE podrá trasladarse a los domicilios.



La acreditación de supervivencia se puede hacer mediante una constancia médica una fe notarial; además, se puede enviar la documentación vía correo postal.



Respecto a la cancelación de las más de 200 pensiones, Griego Ceballos, expuso que el año pasado se cancelaron más de 70 y el 28 de este mes sesiona el Consejo de Administración del IPE para cancelar más de 100.



Se trata, dijo, de personas que no acreditaron su supervivencia durante los dos periodos de la Revista 2019 e incluso hay algunas que no se acreditaron desde el 2017, es decir que no acudieron a la Revista jubilados por fallecimiento; pensionados por viudez u orfandad o porque ya no acreditaron el derecho sobre la pensión.



“Estamos ya en proceso de más de doscientas pensiones, que significa un ahorro anual para el Instituto de veinte millones de pesos, aproximadamente un millón y medio de pesos mensual”.



Añadió que la Revista de Supervivencia permite ir depurando las pensiones que ya no tienen beneficiarios, pues dijo que la Ley señala que si en dos periodos consecutivos de la Revista no se presentan, estas deben cancelarse.