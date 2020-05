Instituto Metropolitano del Agua Veracruz-Medellín de Bravo emite Código de Ética para su personal

En el Instituto Metropolitano del Agua (IMA), que presta servicio a los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, ha quedado prohibido el hostigamiento y acoso sexual, por lo que todo el personal debe conducirse de forma digna en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función.



A través del Código de Ética se pide un comportamiento digno a todo el personal y se establece que vulnerara esa disposición quien o quienes ejerzan conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra y otras personas, y mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.



Tampoco deben condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza.



Ni obligar a una persona a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual.



Mucho menos realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de movimientos del cuerpo; y tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo y jalones.



Se espíe a una persona mientras se cambia de ropa o está en el sanitario; cuando se expresen insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual.



Así como exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora.



Los empleados deberán conducirse con total apego a los derechos humanos; actuar con igualdad y no discriminar; con tolerancia, justicia, solidaridad; confidencialidad y prudencia.