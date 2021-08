Instituto Veracruzano del Deporte asegura que apoyó a mujeres beisbolistas

El encargado de despacho del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), José Alberto Nava Lozano, aseguró que sí se ha apoyado a todas las disciplinas deportivas en el Estado, a través de las asociaciones que las agrupan.



Pese a la queja que hicieran integrantes de la Selección Femenil de Beisbol sobre la falta de apoyo para acudir al Campeonato Nacional de la Especialidad que se desarrolló del 8 al 14 de agosto en Piedra Negras, Coahuila, afirmó que sí se les apoyó.



“El apoyo a lo que es la disciplina de beisbol se le ha dado (…) el apoyo a la Selección de Beisbol se le ha dado, se apoyaron equipos que fueron a México, (con) un programa que lanzó el Gobernador que chicos que les gusta el beisbol fueran a ver los partidos de Águilas, el IVD los apoyó con transporte”, señaló.



En la entrevista, desde El Colegio de Veracruz (COLVER), aclaró que se tenía que hacer un trabajo organizado, considerando que se tenían “encima” los Juegos Nacionales CONADE 2021 y ello requería destinarle los recursos del Instituto.



“Hubo un error de análisis, se corrigió y se les dio el apoyo (a la Selección Femenil de Beisbol)”, reiteró al decir que desde que asumió el despacho ha tratado de “poner orden” administrativamente.



“Estamos tratando de poner orden en la parte administrativa y en el proceso para generar ciertos apoyos. Sabemos que todas las disciplinas tienen ese beneficio. Nosotros no tenemos preferencia por ninguna pero sí tratando que esos apoyos que se generen sean de manera justificada”, apuntó.



Además, señaló que a más de un año como encargado del IVD, no ha encontrado irregularidades en el manejo de los recursos por parte de sus antecesores.



“Estamos ya trabajando de manera organizada con Subdirección Administrativa, con la Subdirección de Desarrollo del Deporte para que todos los beneficios, los apoyos se hagan de manera justificada y bien organizada, que no tengamos nosotros alguna observación”, insistió.



Por otro lado, el funcionario estatal señaló que el apoyo económico a los atletas veracruzanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los ocho que ahora participan en los Paralímpicos correspondió al Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).



“Este apoyo viene exclusivamente de CONADE, ellos tienen todos los apoyos. La situación de lo que se les pueda generar aquí en el Estado, en cuanto a la preparación se les dio”, aseveró.