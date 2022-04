Instruye Hacienda a municipios de la zona centro para que regularicen su parque vehicular

Con el objetivo de hacer un enlace con las nuevas autoridades municipales en la zona y facilitarles la regularización de su parque vehicular y conozcan el proceso de canje de placas, en el auditorio Independencia del Palacio Municipal se llevó a cabo una reunión convocada por las oficinas de Hacienda de Orizaba y Zongolica.Rosario Miranda Villegas, jefa de la Oficina de Hacienda del estado en Orizaba, mencionó que al momento los alcaldes tienen poco tiempo de haber llegado, apenas se están empapando de la administración, por lo que no sabe qué adeudos tienen o cómo está su parque vehicular.Mencionó que tanto las nuevas autoridades como la población deben saber que actualmente hay ocho tipos de placas con las que se está circulando en la entidad, pero algunas ya perdieron vigencia y otras lo harán pronto.Comentó que hay una norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que marca que las placas pierden su vigencia en tres años, lo que representa que las llamadas Tajín y El Jarochito ya no tienen validez, pues datan de hace 12 o 15 años, mientras que las arcoíris, que tienen tres tipos, están por perder validez.Explicó que actualmente hay dos formas de hacer el canje de placas, una es el proceso largo, que tendrán que hacer quienes tienen placas vencidas, pues eso significa que no están registrados en el reordenamiento del 2019, por lo que tienen que acudir a las oficinas con su unidad, se deben tomar las fotos del vehículo, hacerle la inspección física e ingresarlos en el sistema.Quienes tienen las placas arcoíris, agregó, pueden hacer el proceso más rápido con la facilidad de hacer sus citas por internet en la página ovh.gob.mx, en donde podrán subir su documentación escaneada y ya acudir a la oficina para el trámite final y ahí se está atendiendo a una persona cada 20 minutos.Indicó que se espera que los alcaldes vean cuál es la situación de su parque vehicular y hagan los trámites necesarios para regularizarse y si tienen adeudos puedan recibir estímulos fiscales.Mencionó que los beneficios para efecto del pago son hasta el 30 de junio y para realizar el canje de placa hasta el 31 de diciembre.