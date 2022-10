Insuficiente el personal para atender a personas con discapacidad en Orizaba

Aunque pareciera increíble en Orizaba sólo hay una Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), para atender toda la demanda de atención educativa para personas con discapacidad, indicó Marisol Morales Saucedo, presidenta de Pequeños Maestros A.C.En entrevista apuntó que, en esta unidad de Orizaba, solo hay 7 docentes de educación especial por parte del Estado.Añadió que maestros pertenecientes a la Federación sí hay en otras escuelas, pero aun así es insuficiente el personal para dar servicio ante la gran demanda que existe.En este sentido comentó que en las zonas rurales el panorama es similar, pero lo que agrava la situación es que los niños no están diagnosticados. "A veces llegamos y nos dicen que tiene un problema de conducta cuando tienen autismo".La entrevistada dejó en claro que los pacientes con espectro autista sí tienen la capacidad de aprender, pero se necesita saber cuáles son los apoyos que requieren.Resaltó que, en alrededor de 5 escuelas al principio del ciclo escolar, no querían aceptar a los niños, sin embargo, con la orientación que como A.C., ya fueron incluidos y se está llevando un acompañamiento a las instituciones educativas.Reconoció que los docentes no están capacitados, aparte le tienen mucho miedo a las crisis o a las conductas que puedan tener los infantes con autismo. "En esa parte creo que es más el miedo de cómo enfrentar la crisis de un niño con el espectro autista, que si puede llegar a ser grande la crisis".