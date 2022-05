Integrantes de AMOTAC se dicen hartos por abusos de corporaciones policiacas

“Estamos hartos de los abusos de las autoridades estatales”, aseveró Valentín Romero Trujillo, consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) y delegado en la zona Centro de la entidad.Acusó que frecuentemente son extorsionados por Agentes de Tránsito del Estado y por policías municipales y de la Secretaría de Seguridad Pública.Ya han presentado las denuncias ante las instancias correspondientes y hasta el momento “nadie resuelve nada”.Dijo que han solicitado reuniones con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y pese a que son agendadas, acuden funcionarios menores que no resuelven.Frecuentemente, añadió, les retienen unidades y les cobran miles de pesos para devolverlas, por lo que en algunas ocasiones prefieren perderlas porque no les da para pagar.En ese sentido, expuso que si una unidad motora es retenida, les exigen hasta 80 mil pesos por liberarla, lo que consideran un abuso y un vil atraco, por lo que exigen que se ponga orden.A esa situación, acotó, se suman los atracos carreteros, los altos cobros de peaje, los combustibles y las refacciones, “ya no se puede trabajar así”.Dijo que tienen previsto sumarse al paro nacional de 31 de mayo y 1° de junio, por lo que todos viajarán con sus unidades para concentrarse en la Ciudad de México.“Si el Gobernador nos atiende y ordena meter orden en la Policía y Tránsito podemos desistir de la movilización”.