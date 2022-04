Intensificarán este mes vacunación en Veracruz Puerto, Boca y Medellín de Bravo

La campaña “Más vale tarde que nunca” llega al Puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín, se habilitarán módulos para la vacunación contra el COVID-19 por la Secretaría de Bienestar en empresas, centros de salud, terminales de autobús y plazas comerciales.El delegado de programas federales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que es la última llamada para que los veracruzanos acudan a aplicarse el biológico y comentó que no hay excusa para los que aún no estén inmunizados porque se activarán 500 módulos en todo el Estado.En Veracruz, este 14 de abril se abrirá un módulo en la Administración Portuaria Integral, el 15 en la Plaza de Boca del Río “Andamar”, el 16 en la Central de Autobuses de Veracruz, mientras que en los centros de salud el calendario se amplía del 18 al 22 para el “Club de Leones”, Centro de Salud Granjas de Río Medio, Centro de Salud “Venustiano Carranza”, Centro Salud de la cabecera de Boca del Río y El Coyol.En el caso de Medellín estarán del 25 al 29 de abril en los centros de salud de El Tejar y Paso de Toro.“Vamos estar en lugares cercanos al turismo, migrantes, a toda la población que falte de vacunarse que son los menos, los que falten de refuerzo”, indicó.Agregó que si bien acudirán a empresas, no es obligatorio que los empleados se vacunen, es a voluntad.En apoyo también se han sumado fuerza de tareas del IMSS, PEMEX, Armada de México y Ejército Mexicano.