Intentará SEFIPLAN por última vez reestructurar deuda de municipios por bursatilización

El próximo año se hará un último intento para invitar a los 199 municipios a que reestructuren la deuda que se ha acumulado por el esquema de la bursatilización de la tenencia vehicular, sistema al que se adhirieron el 16 de diciembre de 2008 durante el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán.José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación, adelantó que durante el primer trimestre de 2022 se hará la invitación y si los municipios no quieren que se les ayude, agregó, “ya no podemos hacer nada”.Cabe recordar que en el 2019 se extendió la invitación e incluso, hubo reuniones regionales con los hoy Alcaldes salientes para explicarles que el Gobierno del Estado sería intermediario para la reestructura, para ello, se requería el aval de los 199 municipios, sin embargo, no todos firmaron los convenios.“Vamos a seguir intentándolo el siguiente año pero al final, la deuda es de los municipios, no es deuda del Estado, la intención es solamente ayudarlos, liberarles flujo y si los municipios no quieren que se les ayude, ya no podemos hacer nada”.Expuso que el objetivo es ayudar a que los municipios liberen esa carga, pues están pagando intereses muy altos debido a que una parte del esquema bursátil está en UDIS, que está indexada a la inflación.Es decir, mientras más inflación haya, la deuda aumenta y en un entorno como el actual, en donde la inflación ha estado muy alta, la deuda seguirá incrementándose.Con la bursatilización de la tenencia vehicular, los 199 municipios adquirieron una deuda de mil 207 millones 999 mil 591 pesos a 25 años (300 meses); al 31 de diciembre de 2020, había crecido a mil 387 millones 832 mil 195.62 pesos y se estima que al cierre de este año haya aumentado a mil 400 millones de pesos.Reconoció que la deuda no ha disminuido y que se siguen pagando intereses muy altos, por lo que la intención del Gobierno del Estado es ayudar a que paguen menos intereses y que los recursos que se puedan ahorrar, se utilicen para temas de infraestructura y servicios públicos.Lima Franco añadió, “estaremos intentando durante el primer trimestre y si no, no pasa nada, ellos siguen manteniendo su deuda y el Estado seguirá teniendo la suya”.