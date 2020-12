Intentarán controlar afluencia en "Los Portales" de Veracruz Puerto, este fin de año

Comerciantes de la zona turística de "Los Portales" y autoridades de la ciudad de Veracruz se coordinan para evitar la concentración de personas en este punto el 31 de diciembre, como tradicionalmente ocurre, por lo cual se plantea que operen con reservación.



En el fin de año, turistas, políticos y veracruzanos acuden a los establecimientos para convivir desde la tarde hasta las primeras horas del nuevo año, no obstante, ahora se enfrenta una emergencia sanitaria.



Por tal razón, se han realizado reuniones para detallar una estrategia que mantenga el aforo sin riesgo de contagios.



"Va a ser un año difícil, también la tradición de ir a Los Portales, por ejemplo, que no queremos afectar a los que trabajan ahí pero vamos a buscar darle el mayor orden posible, pedirle a la gente su cooperación, trabajar con reservaciones, que la gente haga reservación para ir".



“Tuvimos reunión con los comerciantes del Centro, principalmente en Portales para ver cómo podemos regular", dijo el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.



En cuanto a los festejos particulares, si bien no pueden restringirse, no habrá permiso para el cierre de calles como también se hacía en años anteriores.