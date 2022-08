Intentarán evitar que se embriaguen y dejen basura en deportivos de Coatzacoalcos

La Policía Municipal de Coatzacoalcos llevará a cabo rondines en los alrededores de los espacios deportivos para evitar que sus visitantes dejen basura y se embriaguen a las afueras de estos.Y es que durante esta semana se difundieron imágenes de desechos de cristal y cartón a las afueras del campo “Rafael Hernández Ochoa” donde aficionados a los deportes se reúnen para embriagarse y al final no levantan su basura.Al respecto, el titular de la Comisión Municipal del Deporte, Ricardo Ordoñez, aclaró que los residuos fueron arrojados fuera de la unidad deportiva y precisó que se tomaron medidas para evitar este tipo de situaciones.“Es afuera del estadio y en horas donde ya no estamos laborando, sin embargo ya tomamos por ahí acciones, consideraciones para que con el auxilio de la policía municipal se hagan rondines en esa área, insisto es afuera del estadio”, mencionó.Reiteró que en ninguna unidad deportiva se permite el consumo de bebidas embriagantes y cuando es detectado se clausura temporalmente el lugar.“Por supuesto que no, ha estado pasando en otros momentos estamos enterados, la idea es que en esta nueva administración normalicemos las cosas, y habló de normalizar con una reestructuración en todos los sentidos en todas las áreas deportivas del ayuntamiento”, mencionó.Dijo que las necesidades son muchísimas en cuestión deportiva y se les está atendiendo periódicamente.Luego de la publicación en redes sociales la basura de cerveza fue recogida por personal de Limpia Pública y del estadio” Rafael Hernández Ochoa”.