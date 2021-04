Invasores dirigen sus aguas negras a calles de Fraccionamiento Laguna Real, denuncian

Vecinos del Fraccionamiento Laguna Real, denuncian que los habitantes del asentamiento irregular Rosa Borunda están descargando sus aguas residuales de manera directa a calles de esta unidad habitacional.



A pesar de que se levantó un muro de concreto, hicieron dos hoyos por donde se conectó de manera improvisada un canal al cual llega todo tipo de desechos, ocasionando olores fétidos y riesgo sanitario, afirmó Araceli Pérez, presidenta del Comité de Vecinos del Fraccionamiento Laguna Real.



"Nos dimos cuenta que lo que estaban depositando hacia el fraccionamiento era material fecal, orina; todo lo que desechan de sus casas. Hicieron un drenaje hacia el Fraccionamiento. Se les pidió que no hicieran eso. Se tapó el hoyo y al poco tiempo lo volvieron a abrir y abrieron otro hoyo más. Ellos dicen que no tienen a dónde tirarlos. Como son invasores no tienen drenaje".



Indicó que desde el pasado 13 de enero dieron aviso a las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria número VIII solicitando que se atendiera la situación porque en sus calles escurren desechos fecales, incluso, ya se afectó el pavimento, sin que hasta el momento hayan acudido a atender el caso.



"Me he comunicado con gente de salubridad, me dicen que no tienen vehículo que cuando tengan vendrán, que tienen poco personal por la contingencia, que la orden ya está firmada por el jefe pero no les dan luz verde, después que vino lo de las vacunas y que la prioridad en las vacunas".



Los habitantes del fraccionamiento, que colinda con la colonia irregular, señalan que son constantes los problemas que les han generado, primero fueron los robos, por ello, levantaron la barda pero además han denunciado que también descargan desechos en las inmediaciones de la zona de humedales.