Invertirán 49 mdp en construcción de 183 hogares para familias vulnerables

Con una inversión de 49 millones de pesos, el Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) lleva a cabo 183 acciones de vivienda completa nueva para familias con muy alto grado de vulnerabilidad económica (pobreza extrema) y que actualmente viven en casas-habitación de materiales perecederos.Lo anterior fue informado por Hazael Flores Castro, director gerente del instituto, quien dijo que estas acciones se desarrollan en las ciudades de Tempoal, Papantla, Coatepec, Xalapa, Xico y Veracruz puerto, en donde las familias, por diversas circunstancias no han podido ser reubicadas, a pesar de vivir en zonas de alto riesgo.Entrevistado en sus oficinas, el funcionario estatal precisó que, en el municipio de Tempoal, son 18 casos los que se están atendiendo, al estar ubicados en una zona que presenta una falla geológica y que desde hace cinco años no pueden ser reubicadas, a pesar de haber sido censadas en el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y que es el día que no han sido atendidas.Por cuanto hace al municipio de Coatepec, dijo que allí se reubicarán a 14 familias. Igualmente, esto data de hace cuatro años, donde su trámite se metió al FONDEN, no salió, tardó mucho, lo iba a atender la Fundación Banamex y ésta declaró a última hora que no tenía recursos y las familias siguen estando sin ser reubicadas.De igual manera, dio a conocer que, en el municipio de Xalapa, se atienden a 48 casos; éstas no son reubicaciones, son atenciones de familias de muy alto grado de vulnerabilidad económica, es decir, pobreza extrema, en donde, bueno, sus viviendas son de materiales perecederos y que con el respaldo que se les brindará mejorarán sus condiciones de vida.En Xico, indicó, habremos de atender 20 casos; en el puerto de Veracruz 43 y en Papantla, otros 40 casos, en donde las familias viven en zonas de alto riesgo y que ya llevan un buen tiempo esperando ser reubicadas y que se hará realidad en el presente año ese anhelo largamente esperado.“La indicación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez es ir agotando en la medida, de lo presupuestalmente posible, los casos más urgentes y apremiantes que requieran ser reubicadas, por estar en zonas de alto riesgo y atendiendo a las familias en pobreza extrema, dotándoles de una vivienda completa nueva”, añadió, por último.