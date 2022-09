Invertirán millonada para rescatar Laguna del Farallón, en Actopan

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras, afirmó que en este año se destinarán 20 millones de pesos en el rescate del Arroyo Moreno y Laguna del Farallón.Señaló que en el caso de la zona protegida de arroyo Moreno se emprenderán acciones para la limpieza y desazolve debido al relleno del que ha sido objeto en los últimos años.Tan solo para este proyecto son 13 millones de pesos autorizados para el rescate, sin precisar el diagnostico, señaló que la problemática es importante debido al relleno."Son varios miles de metros cúbicos de escombros que se han ido rellenando los humedales. Se han puesto denuncias, desalojo y sitios rellenados", dijo.En el caso de la Laguna del Farallón, se realizará restauración y dragado."El Farallón, la CONAGUA nos ha autorizado un aprovechamiento de 8 pulgadas para conectarlo, restauración, limpieza, en algunas partes dragado, las cubetas que se detectaron que el agua ya no llegaba a la laguna por la falta de limpieza de los canales".La SEDEMA resaltó hace acciones preventivas, pero se coordinan con las autoridades pertinentes para hacer las denuncias en caso de que sean necesarias.En cuanto al dragado del sistema Laguna Veracruzano en donde se ha pedido el desazolve de cuerpos de agua para evitar inundaciones como Laguna de Lagartos, señaló que no está contemplado para este año.En este sentido pidió a los ciudadanos a no tirar basura y contribuir a no azolvar los canales y evitar inundaciones.