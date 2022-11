La investidura que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debería utilizarse para unirnos no para separarnos, expresó el integrante de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz A.C. (AIEVAC), Édgar Chahín Trueba, tras los cuestionamientos de la prensa sobre la marcha de mañana convocada por AMLO.“Los mexicanos lo que necesitamos en el país para progresar es unirnos, no separarnos”.Y ante las inquietudes de ciudadanos que aseguran podría tomarse dinero del erario para trasladar a la gente a la reunión que organizó el presidente con motivo de su cuarto informe de Gobierno, sostuvo que ojalá no se utilice el dinero para esta actividad.“Los montos ni siquiera alcanzan para que haya medicinas en los hospitales, imagínate qué pasaría si se pagaran de los recursos públicos”.