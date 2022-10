Investiga COFECE modalidad de pagos a meses sin intereses con tarjeta de crédito

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación de oficio para determinar si en el país hay prácticas monopólicas relacionadas con las transacciones efectuadas con tarjeras de crédito en la modalidad de pagos diferidos a meses sin intereses.El organismo que preside José Manuel Haro Zepeda aclaró que se trata de un procedimiento de investigación, el cual es de carácter administrativo, en el que aún no se han identificado en definitiva los actos que, en su caso, pueden constituir una violación, ni está determinando en definitiva él o los sujetos a quien o quienes, en su caso, se les deberá oír en defensa como probables responsables de una infracción a la Ley Federal de Competencia Económica.Por lo que no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, sino como una actuación de la autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica.Sin embargo, en caso de detectarse en el mercado investigado prácticas monopólicas absolutas dará inicio el procedimiento en forma de juicio, por existir elementos objetivos que hagan probable la responsabilidad del o los agentes económicos investigados; o en su caso, el cierre del expediente en caso de que no se desprendan elementos para iniciar el procedimiento en forma de juicio.De acuerdo con la Ley de Competencia Económica se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de las siguientes:Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados; establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios; e intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones.Es importante mencionar que la investigación no abarca a los tarjetahabientes, sino únicamente a los agentes económicos que estén participando en el mercado investigado.