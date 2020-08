Investigación a Director y policías municipales de Álamo será hasta las últimas consecuencias

La diputada local Elizabeth Cervantes de la Cruz aseguró que las investigaciones en torno a la detención del director de la Policía Municipal de Álamo y 6 elementos de la corporación por su presunta participación en los delitos de extorsión y delincuencia organizada, se llevarán hasta sus últimas consecuencias, “no más impunidad, ni abusos de poder en Álamo”.



Aseveró que es inaudito e inaceptable lo que ha ocurrido en su natal Álamo y dijo sentirse indignada que al Gobierno municipal (que preside el panista Jorge Vera Hernández) le tiemble la mano cuando se trata de proteger y resguardar la vida y la seguridad de los álamenses.



“Cómo es posible que su Director de Seguridad presuntamente estuviera incurriendo en esta clase de actos ilícitos y se ignorara esta gravísima situación. Entonces qué clase de control y gobierno se está ejerciendo en nuestra ciudad, cuál es la justificación, si es que existe, de no aplicar a las policías los controles de confianza debidos”.



Quien tiene el deber legal y moral de velar por la seguridad de las y los alamenses, lamentó, sea quien presuntamente este cometiendo esa clase de actos que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas.



“Como alamense sé bien que la ciudadanía de Álamo Temapache por años ha vivido horrorizada, siendo víctima de la inseguridad y de los abusos del poder por parte de autoridades que piensan que el encargo que detentan es absoluto y que tal les da derecho a hostigar y violentar los derechos humanos de las personas. Con mano dura y firme, el Gobierno del Estado les está demostrando que esto no es así, que los cargos públicos son para servir al pueblo y no para abusarlo”.



Por ello, expuso que la seguridad del municipio seguirá a cargo de la Fuerza Civil dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.