Investigan a policías por detención ilegal de motorrepartidor en Xalapa

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Hugo Gutiérrez Maldonado, exhortó a la familia del joven Mario “N”, motorrepartidor detenido este miércoles en Xalapa, a que acudan a interponer la queja correspondiente en la dependencia, ya que si fue detenido en el interior de su vivienda por faltas administrativas, los policías cometieron una violación al protocolo y se les debe sancionar.Según los familiares de Mario “N”, los elementos policiacos ingresaron al domicilio del joven para detenerlo, sin motivo aparente, pero, además, sin una orden de aprehensión.Al respecto, Gutiérrez Maldonado comentó que vio el video de la detención y solicitó una investigación de inmediato; además, dejó en claro que ningún mando dio la indicación de que se realizaran ese tipo de actos.“Invitar a la gente que se siente ofendida, a presentar la queja aquí en Asuntos Internos, nosotros como sea ya abrimos una carpeta de investigación, pero sí necesitamos que ellos vengan a integrarla para después pasarla al departamento de Honor y Justicia, donde ellos decidirán la sanción a la que son acreedores estos elementos”, expuso.A decir de Hugo Gutiérrez, se tienen detectados a los policías que hicieron la detención, ya que existe un documento que se firma por parte de los integrantes de la unidad que participó.En el video compartido por los familiares, se observa a una mujer con la que los policías forcejean porque está grabando, a quien incluso le intentar tirar el teléfono, acción que también es violatoria de los derechos humanos.El Secretario aclaró que los ciudadanos pueden grabar si son víctimas de abuso de autoridad, ya sea durante una detención o en cualquier otro tipo de situación.“La misma Constitución permite el libre tránsito, el grabar, mientras no perjudiquen a terceras personas”, dijo.Gutiérrez Maldonado añadió que los xalapeños y los veracruzanos en general, pueden confiar en la Policía Estatal.Incluso, aseveró que se actuará en contra de los policías que violen los derechos humanos de los ciudadanos: “nosotros no vamos a solapar abusos, estamos para cuidar a la ciudadanía, no para atacarla”.De igual modo, explicó que ningún elemento policiaco puede ingresar a una vivienda por una persona que cometió una falta administrativa, ya que solo hay dos formas en las que se pueden hacer detenciones al interior de una casa.“Cuando adentro de la vivienda hay una persona sufriendo algún ataque, ahí sí pueden entrar; la otra manera es cuando reciben un ataque directo, así también pueden ingresar, esos son los dos supuestos en los que los elementos pueden ingresar por una o varias personas a una vivienda, sin tener una orden de cateo”.El titular de SSP, agregó que, para llevar a cabo una orden de aprehensión dentro de una casa, también se necesita una orden de cateo.“Para entrar a una vivienda y que no existan los dos supuestos que te acabo de decir, se necesita la orden de cateo, aunque ya se tenga la orden de aprehensión, y se tiene que especificar al juez que es para la detención de una persona”.Por tanto, si los elementos policiacos que detuvieron a Mario “N” el pasado martes, ingresaron por él a su vivienda y no tenían ambos documentos, cometieron una falta.“Si los policías entraron y no existía ninguno de los dos supuestos, claro que serían responsables de violar el protocolo para detener a una persona”, dijo Gutiérrez Maldonado, quien insistió en exhortar a la ciudadanía a que acudan a la dependencia a interponer las quejas correspondientes para que se actúe contra quien realice este tipo de actos.