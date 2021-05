Investigan al Alcalde de San Andrés Tuxtla por liberación de delincuente

En Veracruz no hay “complicidades” y se aplicará la ley a alcaldes y funcionarios municipales que incurran en irregularidades, advirtió el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien confirmó que se investiga al alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay y a quienes haya que investigar para saber quién ordenó la liberación de un presunto delincuente.



“La ley no conoce de partidos políticos, sino la ley lo que conoce es que se respete y se cumpla para todos”, dijo en referencia a los reclamos del edil pues la Policía Municipal continúa operando sin armas.



En entrevista, el encargado de la gobernabilidad en la entidad puntualizó que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las indagatorias para deslindar responsabilidades.



“Nosotros estamos no sólo en San Andrés, sino en todo el Estado revisando a algunas policías municipales, que desde nuestra óptica han estado involucradas algunas con temas de delincuencia organizada y lo que yo le diría al Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla de manera muy precisa es que lo que debería preocuparles es cómo es que su Policía Municipal dejó y liberó a un presunto responsable”.



“Lo que no queremos nosotros pensar es que quien dio la orden fue precisamente el Alcalde, eso es lo que está precisamente ahorita en revisión”, dijo.



Asimismo, Eric Cisneros reiteró que el Presidente Municipal y los funcionarios que sean necesarios serán objeto de investigación para llegar a la verdad y en caso de resultar con responsabilidad, serán objeto del castigo que la ley imponga.



“Que no confunda el Presidente Municipal con otro tipo de cosas, vamos a llegar a investigar hasta sus últimas consecuencias quién le dio la orden al Comandante de liberar a un presunto responsable que era un objetivo prioritario para detenerlo en esa región, ese es realmente el asunto”.



“Los que estén involucrados, los vamos a detener también y eso implica una investigación sobre el Presidente Municipal de San Andrés, absolutamente se le va a investigar, estos tiempos son distintos, no hay complicidades, quien no entienda o pretenda no entender, va a recibir todo el peso de la ley”, explicó.



Finalmente, adelantó que así se procederá en otros municipios, como es el caso de Jilotepec, el cual su Policía Municipal no contaba con permiso para portar armas, por lo que fueron desarmados y trasladados para ser evaluados en control y confianza.



“Hay otros municipios y los estamos investigando, uno muy cerca de Xalapa es Jilotepec, que también intervenimos su Policía el día de hoy, estamos investigando”, finalizó el Secretario de Gobierno.