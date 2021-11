Investigan presunto acoso de mujeres en Secretaría de Gobierno de Veracruz

El gobierno de Veracruz pugna por la justicia para las mujeres, por ello se puso en marcha el Centro Estatal de Justicia para Mujeres, mismo que dejó la administración anterior como un “cascarón”, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al adelantar que ya se están investigando los presuntos casos de acoso a mujeres en la Secretaría de Gobierno.Durante entrevista, en titular del Ejecutivo explicó que el Centro Estatal de Justicia para Mujeres cuenta con presupuesto, así como personal para dar atención a las mujeres víctimas de violencia, situación que no se contempló en la pasada administración estatal, mismas que heredó al presente gobierno solo “un cascarón”.En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, el mandatario estatal resaltó que en esta administración se concluyó este centro, ademas se dotó de equipo y se puso en operación.“Ese centro el Gobierno anterior lo dejó un cascarón, otro más de los cascarones que dejaron, ese en especial era un cascarón, nosotros tuvimos que darle presupuesto, le dimos personal y en coordinación con la Fiscalía está funcionando plenamente”, destacó.El gobernador veracruzano reconoció que en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), se opera este centro que brinda atención a las mujeres víctimas de violencia y donde interactúan diversas dependencias, así como organismos.“Tenemos ya el presupuesto, antes no existía, ahora ya lo tenemos, habría que sumar lo que tenemos todas las dependencias, porque hay algo muy importante, la estrategia no es algo individualizado, ni único de una dependencia, sería un error, tenemos que hacerlo en una estrategia integral”.En este sentido, García Jimenez expuso que estas directrices son transversales, entonces todos los que tienen incumbencia en este asunto, tendrán que actuar y dedicarle presupuesto, “ y eso está perfectamente seguido por el Instituto Veracruzano de las Mujeres”, detalló.Por lo anterior, el titular del ejecutivo dijo que el compromiso de su administración es dar certeza a las mujeres en todos los ámbitos, donde interactúan varias organismos autónomos y dependencias como Seguridad Pública.“El Instituto Veracruzano de la Mujer, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Comisión Estatal de Búsqueda que tiene Acciones con perspectiva de género, que la propia Secretaría de Seguridad Pública también tiene esta estrategia, todas están de manera coordinada, la misma Fiscalía General del Estado”, aseveró.Finalmente, Cuitlahuac García reconoció que, tras los señalamientos de presuntos actos de acoso y violencia contra mujeres en la Secretaría de Gobierno expuestos en la comparecencia del titular, estos ya se investigan ya que “no es como antes” y no se solapará a nadie, por lo que, de confirmarse cualquiera de los casos, se aplicará la ley.“Ya no es como antes que ya lo dijo el Secretario de Gobierno, su homólogo en el gobierno anterior se la perdonaron y no hubo ninguna asociación que les llamara la atención a Yunes. Aquí no se solapa a nadie, se sigue el curso y que se investigue”, finalizó el mandatario estatal.