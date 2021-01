Inviable tramitar testamento en lecho de muerte por COVID, afirma Notario de Córdoba

En septiembre, el llamado mes del testamento aumentaron de manera considerable las solicitudes para realizar este trámite, quizá derivado de la pandemia de COVID-19 y el alto índice de mortalidad.



Ahora la gente está más preocupada por no dejar problemas legales a la familia, señaló Roger García Mora, titular de la notaría número 16 de esta ciudad.



Mencionó que incluso han tenido situaciones donde los solicitantes están muy enfermos y piden realizar, en su lecho de muerte, el testamento pero ya no se puede pues no están en las condiciones de hacerlo.



Agregó que sale más barato hacer un testamento que resolver un caso de intestado, pues este sólo se decide en el juzgado.



El costo actual de 4 mil pesos mientras que en el llamado mes del testamento es de $1,800.



El llamado a la gente es que se prepare y evite conflictos judiciales, sobre todo ahora que se vive una situación en salud bastante complicada.



"Esperan a último momento, cuando ya están graves nos mandan a traer pero ya no se puede porque no están ni en condiciones de hablar".