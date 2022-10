Invierno tendrá “nortes violentos”, advierte Protección Civil

Debido a los efectos del fenómeno climático “La Niña”, el noreste del país y el litoral Golfo de México registrarían eventos “extremos” de frentes fríos, generando por consiguiente nortes “violentos” durante la temporada de invierno.El Subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos del Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico de Protección Civil, José Llanos Arias, advirtió de condiciones para el invierno de este año con ingreso de masas de aire frío y heladas en una amplia porción del país.Esto daría lugar a caídas de nieve y aguanieve en regiones de montaña, como en las faldas del Cofre de Perote, Pico de Orizaba y sierra de Huayacocotla.El especialista aclaró que dicha previsión es a largo plazo y sujeta a cambios y esta no implica un invierno “más frío”, sino eventos de “norte” más “violentos” ni una mayor cantidad de frentes fríos a comparación de años anteriores.“Considerando que La Niña está presente, se puede tener un número de frentes fríos dentro del promedio, (…) se pueden estar presentando eventos de norte ‘violentos’, esto quiere decir que en algún momento puede presentarse una masa ártica muy fuerte, que pudiera ocasionar periodos fríos en la entidad veracruzana” dijo.Llanos Arias no descartó que durante la temporada de invierno puedan darse periodos calurosos, “lo que estaría al final de la temporada, ocasionando que el invierno no sea tan frío, como ha ocurrido en los últimos años”.Esto igual provocaría eventos de lluvias y lloviznas, neblinas, nieblas y cencelladas en los próximos meses.