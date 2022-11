Invita Cáritas Xalapa a colaborar para que nadie le falte lo necesario

La Asociación Civil Cáritas de Xalapa invitó a la población de la ciudad y de los municipios que conforman la Provincia Eclesiástica de la Arquidiócesis Capitalina, a contribuir en el “Día de la Caridad 2022”, que se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre.Bajo el lema “Compartamos nuestros bienes para que a nadie le falte lo necesario”, esta colecta, la única del año, busca obtener recursos para poder seguir brindando los servicios médicos y de laboratorio, alimentarios y de albergue, que le representan un gasto de entre 250 mil a 500 mil mensuales (hasta 6 mdp al año).“Ante una necesidad urgente Cáritas les brinda lo que podemos, quizás no le resolvamos los problemas, pero la necesidad inmediata de compartirles y ayudarles, es lo que llamamos la asistencia social”, destacó el presbítero católico y presidente de la asociación civil, Quintín López Cessa.En la conferencia de prensa, llamó a la ciudadanía a tomar conciencia sobre esta acción y contribuir económicamente con lo que puedan, para que las ayudas a quienes más lo necesitan se sigan manteniendo por más tiempo.Cáritas de Xalapa cuenta con un laboratorio para análisis clínicos que funciona por medio de cooperaciones, un albergue para adultos mayores y enfermos en fase terminal que no cuentan con un familiar que vea por ellos, dos albergues temporales y un huerto en Coatepec, en donde ofrecen diferentes servicios como: albergue, consultas, farmacia, despensas, comedor, servicio dental, consultas psicológicas, capacitación y promoción humana (talleres de formación como panadería, repostería, carpintería básica, herbolaria), entre otros.Luego de darse a conocer que durante el año 2021 se brindaron 183 mil 932 apoyos en dichos servicios; la vicepresidenta de la AC, Margarita Roa de Acosta, expuso que tras la desaparición de algunos programas sociales como las guarderías para trabajadores, el seguro popular y los apoyos catastróficos para enfermos terminales, esta organización sin fines de lucro trata de ayudar en la media de lo posible a quienes carecen de recursos.Entre tanto la contadora de Cáritas de Xalapa, Leticia Villagram Ramírez, recordó que en 2021 recolectaron un millón 355 mil 158 pesos, y en los últimos cuatro años, a pesar de la pandemia de COVID-19, la donación total ha oscilado entre un millón 315 mil y un millón 565 mil pesos.“Decirle a la comunidad que confíen en Cáritas, que cada peso que donan es para las personas que más lo necesitan. Nuestros libros de contabilidad están abiertos para que cualquiera que tenga interés, de hecho, si no subiéramos la información a la página de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), no pudiéramos ser donataria”, añadió.Adicionalmente, la administradora del albergue definitivo, Paula Zavaleta Solís, comentó que actualmente brindan cobijo y atención a 33 personas, entre adultos mayores y enfermos en fase terminal, que no tienen respaldo familiar.“Les ofrecemos un hogar, una casa, un ambiente de familia, de respeto, de atención, de cariño. Les proporcionamos una atención integral, que viene desde mantener las habitaciones y la casa limpias y en buenas condiciones, hasta una alimentación dentro de nuestras posibilidades integral, de acuerdo a sus necesidades y a los diagnósticos que ellos tienen”, precisó al exponer que el espacio lo atienden 10 voluntarios y cuatro religiosas.Cabe mencionar que además de la recolección por boteo ese día, los interesados pueden colaborar a las cuentas bancarias de BBVA:- Centro: Cta.0481939580 y Clabe:012840004819395804 2281027390.- Coatepec: Cta.0199627774 y Clabe:012853001996277741;- Albergue Definitivo: Cta.0105292689 y Clabe:012840001052926897.