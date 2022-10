Invita IVEC al coloquio internacional sobre el son mexicano, en Veracruz Puerto

A partir de este viernes y hasta el lunes 10 de octubre, tendrá lugar en el Centro Veracruzano de las Artes “Hugo Argüelles” el segundo Coloquio Internacional “El Son Mexicano en Perspectiva”, organizado por el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), en coordinación con el Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; en conjunto con la Association des Cultures Franco-Mexicaines y la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz.La ceremonia inaugural será el viernes 7 de octubre a las 10:00 horas, a la que seguirá la primera mesa del programa titulada “El son: entorno natural y social”. A las 12:40 horas será la mesa “La danza y el son como transmisión cultural”. Por la tarde, a las 16:00 horas será el concierto didáctico “Nuestros sones”, a cargo de la agrupación musical infantil “Hoja Santa. Danza y Música Mexicana”. La jornada concluirá a las 19:00 horas con la presentación del grupo Parceiro Jazz Etnofusión.Para esta segunda edición se ofrece un variado programa de mesas redondas, paneles, conferencias magistrales, presentaciones editoriales didácticas, talleres y conciertos, en los que se conjuga la investigación, la enseñanza y la práctica con el objetivo de identificar, debatir y reflexionar en torno a aquellos procesos que inciden en la praxis de los sones mexicanos.Los ejes temáticos serán la innovación y creación de nuevos repertorios; los procesos de transmisión cultural y pedagógicos del género; discursos y narrativas; herencias y paralelismos con otras culturas mexicanas del mundo; y la creación, producción y consumo de productos culturales relacionados con el son mexicano.Al Coloquio asistirán músicos, biólogos, lauderos, sociólogos, gestores culturales, antropólogos, arqueólogos, historiadores, etnomusicólogos, cineastas e intérpretes, así como representantes de importantes centros de investigación, escuelas de música y danza, universidades, fundaciones e investigadores independientes. Entre ellos destaca el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), el Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research (KLI), la Escuela de Laudería del INBAL, la Escuela de Iniciación a la Música y Danza Ollin Yoliztli, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Veracruzana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Université Côte d’Azur y la University of West London, además de la Fundación Kiin Beh.Las actividades continúan el sábado 8 de octubre a las 9:00 horas con el panel “Problemáticas y perspectivas del mercado actual de la jarana jarocha en México”. A las 11:00 horas tendrá lugar la conferencia magistral “Fronteras étnicas y afromestizaje en el puerto de Veracruz” y a las 12:00 horas dará inicio la mesa redonda “Del Barroco al son hasta el siglo XXI”. Para cerrar el día, a las 13:40 horas se desarrollará el laboratorio-taller “Arte de la memoria: del Griot al Son Jarocho”.El domingo 9 de octubre a las 11:00 horas se impartirá la conferencia magistral “Organología y reproducción cultural en cuatro modelos de arpa en el Pacífico mexicano”. A las 12:00 horas tendrá lugar la cuarta mesa del coloquio titulada “Procesos identitarios en el son”, y a las 13:10 horas se llevará a cabo la presentación didáctica “La armonía ranchera; afinaciones de jarana y requinto como recurso creativo”.El lunes 10, a las 9:00 horas se realizará el panel “¿Cómo lo vivimos? aproximaciones fílmicas contemporáneas hacia el son mexicano”, seguido de la última mesa redonda, “El son: una mirada hacia el futuro”. Finalmente, previo a la ceremonia de clausura, se compartirá la presentación didáctica “Cuenta hilos: la espiga que me salvó”, en punto de las 12:20 horas.El IVEC reitera la invitación a participar en las actividades del segundo Coloquio Internacional “El Son Mexicano en Perspectiva”, del 7 al 10 de octubre, en el Centro Veracruzano de las Artes “Hugo Argüelles”. Todas las actividades son gratuitas; las personas interesadas pueden registrarse a través del enlace www.sonenperspectiva.com.mx/registro.php. Para solicitar más información comunicarse al correo electrónico [email protected] Consulta el programa completo en www.sonenperspectiva.com.mx y la página oficial del Instituto Veracruzano de la Cultura: www.IVEC.gob.mx.