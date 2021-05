Invitan a candidatos a presentar propuestas para personas con discapacidad

Ante la falta de propuestas de candidatos y candidatas para las personas con discapacidad, la Red Estatal de inclusión CABE, lanzaron una invitación a todos los aspirantes a los puestos de elección popular, a participar en un foro este 25 de mayo en punto de las 20:00 horas.



Karina Martínez Vera, directora del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), lamentó que a las personas con discapacidad, sólo son usados para la foto en época electoral.



"Los candidatos tendrán un lugar asignado, y el candidato que no llegue, su lugar permanecerá vacío, así nos daremos cuenta quién tiene el interés de atender.



Como parte de las peticiones para dicho sector, comentó que es necesario se armonice la Ley 822 en Veracruz, la cual tiene muchos años y que no esta acorde a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.



Además, en cuanto a lo municipal, destacó que sería necesario la creación de una Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, y obras que garanticen la vialidad de la población con alguna discapacidad, ya que dijo, la reciente modificación de las banquetas de la calle Diego Leño, cerca de Los Berros, no tiene rampas.



"La actual reestructuración de las banquetas de la zona de Los Berros, se hizo mal. Una persona en silla de ruedas, baja perfectamente, pero del otro lado no hay dónde subirse y se queda la persona en el paso de vehículos".



Resaltó que el tema de la discapacidad debe ser de todos los colores y todos los partidos porque se estima que el 19.4 por ciento de la población a nivel mundial presenta alguna discapacidad.



Reiteró que el evento se realizará el próximo martes 25 de mayo a las 20:00 horas en un conocido restaurante ubicado en la avenida Ávila Camacho.