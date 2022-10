Invitan a “Transilvanos en Xalapa”, función de cine interactiva

Butaca Fantástica presenta la cuarta edición de “Transilvanos en Xalapa”, una función interactiva de la película The Rocky Horror Picture Show, con actores en escena representando los cuadros musicales.“En esta función nosotros presentamos la proyección de la película pero nosotros lo presentamos como una función interactiva cómo se realiza en áreas de todo el país como del mundo; el público interactúa con jóvenes que representan las distintos cuádrelos musicales al pie de la pantalla. No es solamente el ver una película de forma pasiva sino que también van a estar interactuando con actores en vivo”, comentó Miguel Marenco, miembro de Butaca Fantástica.Señaló que pese a ser una función de cine, este formato dará a los asistentes la libertad que normalmente no existe en las proyecciones de películas, “es una presentación totalmente en vivo en la cual hay la total libertad para que se puedan desinhibir, cantar, bailar, gritar, mentar madres, aventar cosas, hacer ruido y es un momento en el cual es totalmente servible”.Para llevar a cabo esta interacción del público, se les otorgará un kit a los asistentes para que formen parte de la experiencia, refirió Rocío Martinez Reyes:“Al inicio de la función se le entrega al público un kit con diferentes objetos que tienen su instructivo para que el público sepa en qué momento se interactúa y se pueda aventar confeti, lanzar burbujas, hacer ruido cómo se ha presentado en otros países”, dijo.También resaltó que la representación musical estará conformada por jóvenes actores de teatro y algunos estudiantes, quienes también invitarán al público a participar.“Es un musical, una película de 1975 que inició en teatro. En su momento la película fue un fracaso pero con el paso de los años los jóvenes la fueron adquiriendo porque es una mezcla entre ficción de los años 50, terror vampiresco, trasvestismo y musicales”, destacó.