Invitan al Festival del Globo Aerostático, en Emiliano Zapata este domingo

El presidente de la junta de mejoras de Miradores del Mar, Carlos Viveros, aseguró que la afluencia de turistas durante el Festival del Globo Aerostático no afecta a la laguna; “al contrario, es algo con que se pueden realizar diferentes actividades y el turismo sin duda traerá una derrama economía a la comunidad que dará beneficios”.Con afluencia de hasta 5 mil personas por evento, Viveros aseguró que como junta de mejoras ya han presentado un corte de caja y lo recaudado es destinado a mejorar la comunidad.“En el área de la laguna se construirán baños que son muy necesarios, por qué no contamos con ellos, no contamos con columpios, no contamos con bancas, no contamos con juegos, no contamos con aparatos de ejercicio y es imposible que una comunidad como Miradores del Mar no cuente con un parque en toda la comunidad, ni con una banca ni resbaladilla para que las familias puedan disfrutar desde lo más básico”.Con el motivo de mejorar la comunidad, invitó al festival del globo aerostático el 21 de agosto, de 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, en la laguna de Miradores del Mar.“Es un recinto que se abrió recientemente, ya tuvimos elevaciones anteriormente, fueron exitosas debido a qué hay una buena calidad de clima en esa región y por eso se repite esta experiencia para que la gente acuda en compañía de sus familias”, dijo.El festival contará con actividades como mercado de artesanías, gastronomía y eventos donde practicarán actividades desde remo de kayak, ciclismo, rapel y senderismo.El costo de los boletos es de 300 pesos, “con ello se busca reactivar la economía y hacer que las personas volteen a ver la majestuosidad que puedes encontrar en este lugar que es rico en infraestructura y ecología. Tiene atractivos muy bonitos, realizamos este tipo de eventos y gestiones para recaudar fondos y hacer mejoras en la comunidad”, resaltó Viveros.