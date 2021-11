Invitan al Hécate Bazar para apoyar a artesanas y creadoras de Xalapa y la región

Este sábado 13 y el domingo 14 de noviembre se llevará a cabo el Hécate Bazar, en su edición de otoño, con el cual se busca apoyar a artesanas y creadoras de Xalapa y la región, así abonar a la economía local y al talento independiente.En conferencia de prensa, su organizadora, Andrea Vela, informó que se llevará a cabo en “Espacio Nómada”, ubicado en la calle Pino Suárez 23, de la colonia Centro y los asistentes podrán conocer propuestas sustentables, de cuidado personal, con motivos de la naturaleza y entre objetos utilitarios y ornamentales.Hécate Bazar, apuntó, tendrá a la venta ropa, aceites, libretas, gráfica, muñecas, muebles, jabones, velas, bisutería, tote bags, entre otros; la entrada será gratuita y habrá descuentos y rifas.Señaló que al tratarse de un evento en las mismas fechas del Buen Fin, lo que quieren es que más marcas locales compitan al mismo nivel que las grandes empresas."Y que las personas vean la calidad del producto que tienen estas mujeres emprendedoras y que se lleven un regalo muy especial y único para estas fechas decembrinas", mencionó Vela al lamentar que no haya equidad de género en los negocios."Los géneros no tienen los mismos apoyos porque no tienen las mismas responsabilidades, las mujeres emprendedoras tienen otras responsabilidades de cuidado, de hacerse cargo de una familia, de hacerse cargo de personas que están enfermas. La pandemia les quitó trabajo, les quitó lugares donde poner sus productos, les quitó bazares porque durante mucho tiempo no se pusieron", recordó.