INVIVIENDA opera junto a invasores, acusan

Esta tarde en Plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa, manifestantes de diversas partes del estado exigieron ser atendidos por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante peticiones atrasadas en solución de vivienda, obra pública, arreglo de camiones, drenaje, carreteras, entre otros.Jacinto Ortigoza Briones, de la Unión General Obrera Campesina y Popular, Asamblea Nacional Ciudadana, explicó que estas son demandas que no se han resuelto desde hace años, señalando directamente al gerente del Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), Hazael Flores Castro.“En el caso de Vivienda, el titular Hazael Flores no les da seguimiento a los asuntos, hay referencias bancarias que vienen desde administraciones pasadas. Lo que nos hemos dado cuenta es que el Gobierno permite las invasiones, son alentadas por los líderes invasores de diversas organizaciones.“Unas incluso provienen del PRI y otras que se dicen ser del Gobierno. Juan Piedra que es uno de los invasores es alentado por el Gobierno y con funcionarios dentro de INVIVIENDA, lo que queremos es que resuelvan los problemas”, dijo Ortigoza Briones.También exigieron una solución a la entrega de placas de taxis, regularización de concesiones, obra pública para diversas partes del Estado, entre otros.Así cómo la rehabilitación de caminos en Pánuco y la instalación de una clínica, la regularización de 200 predios en zona de Coatzacoalcos y entrega de referencias bancarias en el Tronconal para la compra de terrenos y de construcción.Ante la falta de una respuesta, Ortigoza Gómez señaló que solo piden lo que por ley les corresponde.“La gente que viene está pagando su transporte, no estamos recibiendo nada del gobierno ni venimos a pedirle nada regalado, simplemente lo que establece la ley. Queremos que el gobernador Cuitláhuac ponga atención a los asuntos porque le hemos entregado oficios desde que inició su gobierno y nos ha atendido ni contará los oficios”.