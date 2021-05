IP invirtió “mucho dinero” para cumplir con medidas sanitarias por pandemia

A más de un año del arranque de la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2, la iniciativa privada cumple todavía con las medidas de prevención del Coronavirus, aseguró el Presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM-X) Octavio Augusto Jiménez Silva.



“De lo que me ha llegado a mí, de conocimiento, todos han sido responsables y han tenido en sus manos, en sus establecimientos han tenido todas las medidas pertinentes, desde gel, tapetes, etcétera y eso” dijo.



Dijo que el empresariado xalapeño es responsable y como prueba de ello, citó la inversión adicional y no prevista para adaptar sus negocios a las medidas sanitarias.



“Allí no tuvo ni un apoyo de parte del municipio. Todo tuvo que ser de la bolsa del sector empresarial y eso cuesta mucho dinero”.



Defendió que los hombres y mujeres de negocios han sido respetuosos y responsables respecto a las medidas del sector salud.



“Las indicaciones que nos han llegado del sector salud las hemos cumplido al pie de la letra y los semáforos que nos han indicado lo hemos respetado”.



Y recordó que con el semáforo verde, se solicitó al Ayuntamiento la apertura escalonada de bares y de restaurantes.



“Hay que reconocer que hay ciudadanos muy responsables y hay otros que no miden”.