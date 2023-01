Irma Miranda, representante de México en Miss Universo 2023 no califica al top 16

A pesar de que la representante de México,Irma Cristina Miranda Valenzuela, originaria del estado de Sonora, se preparó durante meses para el certamen de belleza más importante, no logró avanzar a la siguiente etapa del evento realizado en elCentro de Convenciones Ernest N. Morial(Nueva Orleans, Estados Unidos).Luego de que desfilara en la competencia preliminar, el pasado miércoles 11 de enero: con traje típico de charro y se ganara el corazón de algunos televidentes, la licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Sonora no alcanzó a entrar al top 16 de las modelos que ahora se disputan la corona.En esta nueva edición, el público influirá en el resultado final, ya que podrán votar por su candidata preferida a través de la página web de la organización.Cabe destacar que Irma reunió aplausos y gritos del público durante la bienvenida de esta 71 edición e incluso figuraba como una de las favoritas.No es la primera vez que Miranda intenta llegar al certamen, pues en el 2015 con solo 18 años se posicionó como Nuestra Belleza Sonora y más tarde representó a su estado en Nuestra Belleza México donde quedó como primera finalista."Mi sueño, mi objetivo era pisar Miss Universo. Cuando Andrea Meza participó me transmitió tanta seguridad, me transmitió confianza, me transmitió que estaba disfrutando cada paso que daba que yo dije, 'yo quiero estar ahí, quiero hacer lo mismo que ella, quiero demostrarles a todas las personas cómo somos los mexicanos y que definitivamente no nos rendimos”, dijo en aquel entonces para una cápsula de Mexicana Universal.La acreedora al título de la mujer más bella se convertirá en la sucesora de la actriz india Harnaaz Sandhu (Chandigarh) que obtuvo la corona en 2021.De las 16 semifinalistas, el jurado escogerá a cinco modelos y posteriormente se conocerá el nombre de la Miss Universo 20231) Ashley Cariño(Puerto Rico)2)Mideline Phelizor (Haití)3)Monique Riley (Australia)4) Andreina Martinez (República Dominicana)5)Payengxa Lor (Laos)6)Ndavi Nokeri (Sudáfrica)7) Telma Madeira (Portugal)8)Amelia Tu (Canadá)9)Alessia Rovegno (Perú)10)Tya Jané Ramey(Trinidad y Tobago)11) Gabriela Dos Santos (Curazao)12)Divita Rai (India)13) Amanda Dudamel Newman (Venezuela)14) Alicia Faubel (España)15)R'Bonney Nola Gabriel(Estados Unidos)16) María Fernanda Aristizábal Urrea(Colombia)