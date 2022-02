Irregularidades detectadas por ASF son preliminares y se irán aclarando: AMLO

Luego que ayer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que detectó posibles actos de corrupción y daños al erario por más de 10 mil millones de pesos en las obras insignia de su gobierno, como el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se irán aclarando estas irregularidades y son datos preliminares.En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en el Gobierno Federal “no hay ladrones” y sacó un pañuelo blanco al señalar que en el Gobierno Federal no hay corrupción y “ya no es el tiempo de los gobiernos pasados”.“Se van a ir aclarando todas las irregularidades que, según la Auditoría de la Federación se encontraron en la Cuenta Pública. Así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar. Recuerden cómo llegó la Auditoría Superior de la Federación, que nos había costado cancelar el aeropuerto de Texcoco 300 mil millones; y tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones a los contratistas”.“Entonces todavía eso es preliminar. Desde luego lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan que es lo mismo. No, ya no operan, hablando en lenguaje de seguridad y en la delincuencia de cuello blanco. Porque aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada (en el informe de seguridad mensual). Pero antes operaba ‘El Chupacabras’, ‘El Diablo’, ‘Don Equis’, etcétera, con impunidad, ahora ya no, no somos iguales, en este gobierno no hay ladrones”, dijo.Este domingo, la Auditoría Superior de la Federación detectó posibles actos de corrupción y daños al erario por más de 10 mil millones de pesos en las obras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como algunos de sus programas prioritarios como Sembrando Vida, Pensión para Adultos Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó pagos indebidos en la construcción tanto del Tren Maya como de la refinería de Dos Bocas, así como diversas irregularidades en la edificación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mientras que en la entrega de los programas de apoyo social se reveló el pago a personas no inscritas en estos e incluso a personas fallecidas y falta de productos agrícolas en las bodegas de SEGALMEX, entre otras anomalías.