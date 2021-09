ISSSTE se niega a pagarle sus más de 30 guardias como camillero, denuncia

Buena tarde,



Mi nombre es Mario Iván Román Domínguez, ingresé a la bolsa de trabajo del ISSSTE como camillero el 13 de octubre del 2020, sin embargo, quiero denunciar que sufrí explotación laboral por parte de mi jefa, la licenciada Karla Aburto Hernández, así mismo por parte de la supervisora Patricia Valdez Hernández.



Trabajé en todas las áreas del hospital, incluyendo el área COVID sin recibir seguro por parte de la institución, tampoco recibí algún bono por riesgo, llevaba a pacientes COVID al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz sin supervisión médica, sólo el chofer, el paciente crítico y yo. Me hacían viajar en ambulancia sin viáticos, trabajé turnos dobles e incluso turnos triples, trabajé días festivos sin paga, movía pacientes COVID muchas veces sin protección, ha pasado prácticamente un año y no me han pagado mis adeudos.



La licenciada Aida del Toro Woo, encargada de la dirección administrativa del hospital, junto con la licenciada Dayanna Faibre Pumarino, encargada de Recursos Humanos, jugaron con mi tiempo y se burlaron de mí, de mi situación, al no tener un control de las guardias que había trabajado, tomaron la decisión de pagarme solo 3 mil pesos de las más de 30 guardias que me debían, guardias de las cuales cubría un horario de 8 pm a 7am.



Recibí amenazas por parte del licenciado Iván Aburto López, coordinador de Recursos Financieros de la clínica ISSSTE.



Me niegan el acceso a mis papeles personales y mis documentos que avalan que trabajé en el ISSSTE, no me dejaron firmar mi hoja de refrendo para dar de alta en bolsa de trabajo.



Se ha jugado conmigo, con mi tiempo, mi economía, mi salud y la de mi familia.



Hago esta denuncia pública debido a que las secretarías correspondientes para realizar denuncias, se encuentran saturadas y no hay citas disponibles tengo más de 4 meses sin recibir mis pagos y mi liquidación.



Estoy desesperado, solicito el apoyo para difundir este mensaje y etiquetar en la publicación el Facebook del ISSSTE del órgano central y pueda llegar a los responsables de poner orden ante estas personas, que se haga justicia, que pueda recibir mi pago y las personas responsables tengan una sanción.



Atentamente