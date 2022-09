ISSSTE trabaja en abatir rezago de cirugías pospuestas por COVID-19

El subdelegado Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Veracruz, Gustavo Montero Olvera, dio a conocer que están aplicando estrategias para abatir el rezago en cirugías y consultas que quedaron pendientes tras la conversión de las clínicas para atender a pacientes con COVID-19."Estamos trabajando casi en la normalidad porque sí tenemos algunos rezagos que estamos atendiendo y por indicaciones de nuestra normativa en salud estamos aplicando estrategias para favorecer y poder atender el rezago quirúrgico y el rezago de consultas", comentó.Tras participar en la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros, indicó que la posposición se dio mayoritariamente en operaciones quirúrgicas de traumatología y ortopedia y oftalmología, sin precisar el número que están pendientes de hacerse."Tenemos de todo el Estado, tenemos un número importante. Estamos atendiendo en coordinación con el Hospital Regional de Veracruz, con ellos estamos aplicando la estrategia, estamos atendiendo a pacientes en jornadas acumulada que son en días festivos", precisó.Detalló que no todas las cirugías provienen de principios de 2020, cuando se habilitaron los centros hospitalarios para enfermos de Coronavirus, sino que también comprende todas aquellas "no urgentes" que se habían programado para los siguientes meses y durante el 2021 que se mantuvo la pandemia."No puedo decir que este año (quedará resuelto el rezago), porque es un proceso delicado, estamos coordinados, estamos trabajando ya en ese proyecto con la finalidad de abatir lo más pronto posible las cirugías rezagadas. Son pocas", afirmó.Por otro lado, indicó que las lluvias recientes en el centro y sur del Estado no afectaron la infraestructura sanitaria del ISSSTE, recordando que con la alerta emitida por la Secretaría de Protección Civil (SPC) estatal, hubo una coordinación para establecer programas de protección a su derechohabiencia."En lo que respecta a nuestras unidades ninguna por el momento tiene algún problema", puntualizó finalmente.