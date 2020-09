Itiel "N" dice ser inocente y temer por su vida tras detención por muerte de Diputado

A través de un correo atribuido a Itiel "N", aprehendido el pasado 2 de septiembre en León, Guanajuato, se difundieron documentos que informan que su familia requirió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la emisión de medidas cautelares para proteger la vida e integridad del detenido por presuntas amenazas.Se notificó que mediante una ONG, la esposa de Itiel "N" también habría solicitado la protección de dicha defensoría y una investigación en torno a la detención de su marido por la Policía Municipal de León y de la Guardia Nacional en Guanajuato.Su esposa presentó una queja formal en contra de quien o quienes resulten responsables por abuso de autoridad, actos de discriminación, incomunicación, por exposición ante los medios de comunicación y “por ser presentado ante la comunidad como culpable” de un homicidio.Al respecto, la pareja del detenido señala una violación de la presunción de inocencia de Itiel "N" por parte de medios de comunicación en Veracruz y los de alcance nacional con la cobertura de su aprehensión, al consignar su nombre completo, así como publicar imágenes de su traslado a los juzgados del puerto de Veracruz para su audiencia inicial.Esta semana se reportó que un juez de control determinó la vinculación a proceso en contra de Itiel "N", por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado en agravio del diputado local Juan Carlos Molina, hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2019.La queja de la mujer del detenido ante la CNDH se realizó por medio de la gestión de la Asociación Internacional de los Derechos Humanos para la Defensa, la Difusión, Promoción y Observancia A.C., en la que la señora de Itiel “N” asegura que su esposo es un empresario que se dedica a las bienes raíces “y no conoce a ninguna persona que participa en política y mucho menos que sea parte de algún grupo delictivo como se le imputa impunemente en los medios de comunicación a nivel nacional y local”.De hecho, esta misma ONG, representada por Fortino López Balcázar, solicitó al Centro de Readaptación Social Federal número 13 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la aplicación de medidas de seguridad a favor de Itiel "N", recluido en esa penitenciaría, "toda vez que existen amenazas de muerte en su contra dentro de la institución penitenciaria"En ese y otros documentos, tanto Itiel "N" como su esposa dicen haber sido amenazados de muerte por medio de mensajes de texto en los que le advierten que privarán de la vida a su esposo en este centro penitenciario “o en cualquier otro que sea trasladado dentro del país".“A partir de la detención de mi esposo, ha sido objeto de escarnio público y cada nueva publicación le inventa y atribuye nuevos delitos diferentes por los que ya está siendo juzgado y lo peor de todo es que no se ha respetado su derecho a la privacidad de sus datos y de su imagen”.La mujer añade que Itiel “N” estuvo incomunicado 3 días luego de su aprehensión y durante ese tiempo no le proporcionaron alimentos.Por su parte, en un mensaje Itiel "N" aseguró que desde ya hace varios meses existe una "campaña de desprestigio" en su contra al relacionarlo con el asesinato del exlegislador del PRI en Veracruz, crimen que niega haber cometido."Lamentablemente, en las últimas horas mi familia y yo hemos recibido amenazas de muerte, por lo que exijo a las autoridades federales y estatales su intervención y protección, así como pido el apoyo de las organizaciones no gubernamentales para la protección de mis derechos humanos y los de mi familia".De igual forma, en su queja ante la CNDH, la esposa de Itiel asegura que en los momentos de la detención los policías le dijeron que tenían "órdenes superiores" para que él fuese "el chivo expiatorio" por el homicidio de Molina Palacios.La quejosa añadió que los propios respondientes le dijeron a Itiel que esto era un asunto "político" y que se inventarían cargos para inculparlo.