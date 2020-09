IUV Universidad inicia clases en la Nueva Normalidad

El pasado 19, 21 y este miércoles 23 de septiembre, IUV Universidad dio formal bienvenida a la nueva generación de licenciaturas escolarizadas, sabatinas y virtuales, estableciendo su liderazgo en la comunidad a través de formar cada año a más y más jóvenes y adultos con deseos de crecer profesionalmente.Al distinguirse como una universidad de resultados, el Rector de IUV, M.A. Alfredo Yatzín García Zamudio, manifestó que esta institución se toma muy en serio la formación de sus estudiantes.“El éxito se refleja desde el interior, por eso, en IUV nos tomamos muy en serio la innovación educativa y la actualización de carreras universitarias que se acoplen a las tendencias de estudio y competencias profesionales que el mundo demanda, no tenemos duda de que nuestros egresados son y serán parte importante del desarrollo de nuestra ciudad, estado y país”, recalcó.Los eventos del 19 y 21 de septiembre, fueron un deleite de estudiantes de diferentes perfiles, haciendo gala de la amplia oferta académica con la que cuenta IUV, entre las que destacan las licenciaturas en Administración de Empresas, Arquitectura y Urbanismo, Comunicación y Medios Digitales, Contaduría y Finanzas, Derecho, Educación Física, Recreación y Deporte, Pedagogía, Psicología Aplicada y la Licenciatura en Administración de Negocios Digitales.Además, se hizo presente la honorable asistencia del cuerpo directivo de la institución, quienes brindaron una cálida bienvenida y compartieron el entusiasmo por comenzar un nuevo recorrido en la vida profesional de más jóvenes y adultos universitarios.Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 26 de septiembre, por lo que si es de tu interés, aún estás a tiempo de ingresar a su comunidad en cualquier programa de la amplia oferta de modalidades que tiene disponibles.El Director de la Universidad Virtual, Mtro. Juan Carlos Zamudio Hermida, compartió un mensaje para los aspirantes que aún no tienen universidad:“Aún pueden ser parte de la nueva generación de universitarios 2020, no pierdan su oportunidad, pues las modalidades y ofertas que actualmente tenemos son dignas de aprovecharse al máximo”, refirió.Los interesado en cursar alguna licenciatura en esta institución puede comunicarse vía WhatsApp aquí: http://bit.ly/IUV_ESC (2282761791) o visitar https://iuv.edu.mx/ así como dar like en Facebook e Instagram, encuéntralos como IUV_Universidad.