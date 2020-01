IVAI busca nuevas tecnologías para gastar menos

Ante la disminución de presupuesto en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), el comisionado presidente José Rubén Mendoza Hernández no descartó recurrir a nuevas tecnologías para reducir gastos en notificaciones, papelería y en los trámites internos.



"Analizamos desde el mes de noviembre cuáles estrategias vamos a implementar en el IVAI, lo que sí comprometí y espero estar en condiciones de cumplir es no despedir a ningún trabajador del Instituto", dijo.



Señaló que desde 2017, el personal del órgano no recibe incrementos de sueldo.



Recordó que el IVAI cerró 2019 con 21 mil recursos de revisión distribuidos entre tres ponencias, lo cual evidencia la carga de trabajo.



"El Instituto necesita más presupuesto para seguir otorgando el servicio a la ciudadanía, pero sobre todo por la demanda que está incrementando en la materia, pero no se dio así y al contrario, se vino una disminución de presupuesto", dijo.



En el tema de capacitación del personal, siendo 90 trabajadores, previó el desarrollo de una plataforma de capacitación virtual a modo de generar economía.



"Por lo mismo de la extensión del territorio veracruzano, el tema de los gastos, que un servidor público se traslade a Pánuco o Las Choapas para capacitar es mucho gasto" dijo.



Recordó que el presupuesto disminuyó de 49.5 millones de pesos en 2019 a 45.5 millones de pesos en 2020.



Ante ello, dijo que lo importante es "tomar el presupuesto, adaptarnos a él, implementar las medidas necesarias de austeridad y crear plataformas para capacitar"; y tras ello, evaluar si se requiere una ampliación presupuestal.