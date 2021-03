IVEC convoca a concurso de composición “Mario Ruiz Armengol 2021”

Como homenaje al compositor veracruzano Mario Ruiz Armengol, el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), a través del Centro Veracruzano de las Artes “Hugo Argüelles” y el Centro de Investigación y Documentación de las Artes, emite la convocatoria para participar en el Concurso de Composición “Mario Ruiz Armengol” 2021, dada a conocer precisamente el día de su natalicio, el pasado 19 de marzo.El monto total del premio será de $80,000.00 M.N. (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.), distribuidos en tres asignaciones: primer lugar, $40,000.00 M.N. (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.); segundo lugar, $25,000.00 M.N. (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) y tercer lugar, $15,000.00 M.N. (Quince mil pesos 00/100 M.N.).Será antes de las 18:00 horas, el 31 de mayo el último día para el registro y envío de las obras concursantes, todos los detalles de registro y participación podrán consultarse en la página del IVEC www.ivec.gob.mx. En caso de requerir más información, las personas interesadas pueden escribir al correo electrónicoDe tal manera nos explicó Soledad Fernández, directora del Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles del IVEC, los detalles del Concurso de Composición Mario Ruiz Armengol, “lanzado como parte del homenaje a este gran compositor veracruzano, certamen de composición musical dirigido a jóvenes en un rango de edad de 18 a 35 años. Los resultados del concurso se darán a conocer el 20 de agosto del año en curso en el sitio web del IVEC www.ivec.gob.mx".“Podrán participar mexicanos y extranjeros que demuestren su estancia legal en el país por lo menos en los últimos 5 años, deben componer una obra del género de cámara, inspiradas en los ritmos, temas y estructuras de la música popular veracruzana; las agrupaciones instrumentales posibles son trío, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto u octeto".“La dotación instrumental es libre pero en todos los casos deberá incluir piano. Este es un punto importante, que tiene que aparecer el piano en los trabajos participantes, instrumento que es uno de los que más utilizó en su obra el compositor Ruiz Armengol”“El piano, siempre presente en la obra de Mario Ruiz Armengol, que compuso infinidad de arreglos musicales, básicamente muchas canciones en piano, vals de fantasía, muy reconocido tanto a nivel nacional como internacional, además de ser un compositor excelente, fue arreglista de fama internacional, hizo arreglos para Mr. Harmony y Duke Ellington, por citar a algunos”.Destacado pianista de música popular y de concierto, Ruiz Armengol debutó como director de orquesta a los 15 años y formó parte del grupo fundador de la ahora legendaria estación radiofónica XEW. Su extensa obra incluye piezas infantiles, canciones, danzas cubanas, estudios y obras para piano como reflexiones, miniaturas, valses, scherzos, minuetos y fantasías. También compuso sonatas, preludios, música para piano a cuatro manos y música de cámara. Armengol fue además un destacado arreglista, reconocido a nivel internacional. Su obra y aportes han sido calificados por numerosos especialistas como esenciales para el patrimonio musical mexicano del siglo XX.Soledad Fernández nos explica que para la tercera semana de agosto se ha preparado un amplio programa que incluye conferencias, presentaciones, etapa en la que se hará público el nombre del ganador o ganadora.“Vayan a consultar la página, para encontrar la convocatoria, invito a que la lean detenidamente, para que participen, que sigan por redes la publicación de otras actividades que tenemos en el CEVART, desde hace un año trabajamos en línea".¿Cómo fue para ustedes trabajar a lo largo de esta pandemia”“Tuvimos que reprogramar cursos, asumo el puesto de jefa del centro cultural precisamente el primero de marzo, llevo dos semanas físicamente en las oficinas del CEVART y es a la tercera cuando, por instrucciones del Secretario de Salud y por invitación del IVEC, nos exhortan a trabajar en casa, quedan pospuestas las actividades presenciales y empezamos a programar en línea”.“Los maestros, que ya estaban, nos piden cursos en línea, momento en que organizamos toda la programación del 2021 en línea. Nació este nuevo CEVART en línea, nació para quedarse. Aunque regresemos a lo presencial, espero en agosto, pues todo depende de las indicaciones de las autoridades del Sector Salud considero que lo presencial llegó para quedarse”.“Tiene muchas ventajas lo presencial, sin embargo, con este apoyo virtual, llegamos a municipios retirados del puerto de Veracruz, con la plataforma hemos tenido la participación de muchos estudiantes profesionales, de la Entidad y de muchos Estados aledaños, incluso de otros países. La proyección que esto brinda al CEVART es importante, seguiremos en este programa aunque, cuando se pueda, retomaremos actividades presenciales”.“Tenemos un programa artístico y académico de calidad, de alta especialización, para aquellos que no se les ha facilitado asistir de manera presencial al CEVART, de esta manera virtual, sienten que lo están".“Mujeres en el Son, se extendió la celebración a todo el mes, programamos dos talleres en línea, una ponencia, un conversatorio y un concierto de son jarocho, se programó con el propósito de destacar la presencia, aportes y papel de la mujer en la preservación de este género musical. Las actividades se relacionan con la creación, la ejecución y la investigación en la literatura, la música y la danza tradicional".“Participan muchos maestros, no sólo del Estado sino de la República. Entre el baile y la versada, justo acaba de concluir el taller de nivel intermedio y avanzado de zapateado, presentado del 16 al 19 de marzo por Karen García Muñoz, quien impartió el curso en línea, transmitido a través de la plataforma digital Zoom. Rubí Oseguera Rueda impartió, también en línea, el Taller intensivo de zapateado jarocho y la ponencia 'Presencia, aportes y papel de la mujer en el son jarocho', ambas actividades, a través de la plataforma Zoom".“Vamos a tener un concierto del grupo Tlacocotl, será en transmisión virtual el 30 de abril, cerramos el ciclo de Mujeres en el Son el próximo 29 de abril, con un diálogo con creadoras, iniciada desde el año pasado, Diálogo entre creadores, visitábamos a 10 creadores y creadoras del Estado y otros Estados, se ha convertido en punto de encuentro de artistas de varias disciplinas, de alto nivel. Este año lo seguimos con menos cantidad de creadores pero no por ello de menos calidad".“Para el 6 de abril tendremos un diplomado de profesionalización de la práctica, dirigido a artistas de las artes visuales. Sólo el año pasado ofrecimos 11 diplomados en línea, 3 conversatorios, hemos tenido muy buena respuesta del público con nuestros cursos para niños, jóvenes y adolescentes".