IVEC gasta casi todo su dinero en nómina, no en cultura

La nómina de trabajadores y directivos del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVAI) absorbe casi el 70 por ciento de los casi 100 millones de pesos de presupuesto anual, admitió la directora del organismo Silvia Alejandre Prado.En entrevista posterior a su guardia de honor, la funcionaria refirió que rumbo al ejercicio 2023 del IVEC, se proyecta solicitar 96 millones de pesos de techo financiero para el sostenimiento del ente, y de esta cantidad, cerca del 30 por ciento se destina a actividades culturales y mantenimiento de los recintos."Entonces, están abiertos todos los recintos culturales y seguimos trabajando siempre ya no en rehabilitación de recintos sino en mantenimiento, (...) hemos ajustado de manera muy minuciosa, se trabajó en la construcción de un presupuesto para dejar una partida para mantenimiento de los recintos y los programas y actividades", dijo la directora.Añadió que para 2023 el IVEC no solicitará un incremento en el presupuesto, y por lo tanto operarán con los mismos recursos de 2022."Hemos aprendido a administrarnos muy bien, y vamos generando ingresos propios, (...) principalmente del Teatro de la Reforma que está en Veracruz y del Estado, pero no tenemos un número fijo" añadió.