Se confirmó que a partir de este jueves el Instituto Veracruzano de la Cultura transmitirá, a través de Facebook Live diferentes novedades en alianza con Grupo Planeta México, editorial líder en América Latina y una de las más importantes en habla hispana, a través de la página de FB @IVECferias.Como socio estratégico, en este primer lanzamiento digital, el IVEC iniciará transmisiones este jueves 13 de agosto a partir de las 19:00 horas con la presentación del nuevo libro de Héctor de la Hoya, mejor conocido como Benshorts, titulado “Ríndete sin fracasar en el intento”, uno de los títulos más importantes y esperados del año dentro del catálogo de Grupo Planeta México.Al respecto del tema que aborda en su libro, el autor logró descifrar el código secreto: “Para no fracasar en la vida hay que rendirse. Rendirse con todo lo que te hace daño, dejar de mantener relaciones tóxicas y de cumplir expectativas ajenas, no pierdas el tiempo en un trabajo que no te apasiona y no te sale bien; no gastes tu energía en lo que no te hace feliz. Encuentra lo que realmente quieres hacer, respeta a los demás y ayuda –aunque sea poquito– a que las cosas cambien”.Benshorts es un youtuber mexicano que cuenta con más de 2.89 millones de seguidores en YouTube; su canal cuenta con más de 300 millones de visitas. Se trata de uno de los creadores de contenidos más exitosos de América Latina.Ha visitado 54 países durante su trayectoria; produce música y realiza un podcast llamado “Soliloquio”. Ríndete sin fracasar en el intento es su primer libro. La presentación será moderada por el actor, cantante y youtuber mexicano Alan Estrada.Disfruta la transmisión en vivo este jueves 13 de agosto a las 19:00 horas por la página de Facebook @IVECferias y la cuenta de Twitter @IVEC_Ferias, también te invitamos a visitar la página web www.IVEC.gob.mx