Ixtaczoquitlán, el municipio con más quejas por falta de servicio de agua

De los 17 municipios que integran la región de las Altas Montañas, Ixtaczoquitlán acopia el mayor número de quejas debido a desabasto de agua potable.A pesar de haber sido un compromiso de campaña, el alcalde nahum Álvarez Pellico no ha resuelto la situación que enfrentan más de 7 mil habitantes de Cuatlapan, Potrerillo y la propia cabecera municipal, señalan afectados.Las familias deben adquirir pipas para abastecerse de agua y comprar más garrafones a fin de resolver la falta de este servicio.Unidades habitacionales como Potrerillo son de las principales afectadas por el desabasto que en fechas recientes ha generado múltiples inconformidades y manifestaciones, señalaron Karla, José Luis y Mirna, residentes de Potrerillo II, cuyas familias suman más de un mes sin agua.Aseguran que grupos de vecinos han visitado el Palacio en repetidas ocasiones y el Alcalde les dice que ya se está atendiendo el problema, pero el agua simplemente no cae en sus viviendas.“No es justo que si hemos pagado nuestros impuestos, no se nos dé solución al problema de desabasto de agua y que la autoridad solo diga que ya se está trabajando en ello”, señalaron.“Ya se metieron oficios al presidente y no es justo que haga caso omiso; ya esperamos demasiado, como habitantes hemos tenido la paciencia, la calma, la prudencia para esperar, pero solo nos traen con que ‘nos van a componer’ y nada”, dijo Amayrani Torres.Es de mencionar que de enero a la fecha, el desabasto de agua potable ha sido una constante en el municipio de Ixtaczoquitlán dónde el Alcalde, aseguran, prefiere invertir el dinero del pueblo en otras cosas, que atender está importante demanda.