Jalacingo cerrará calles del Centro este jueves para evitar fiesta patronal

El Ayuntamiento de Jalacingo informó que este jueves 6 de agosto no habrá acceso vehicular a las calles del Centro, además de que se instalarán filtros en distintos puntos para que no ingresen visitantes.



Y es que este jueves iniciaría la fiesta patronal y feria de ese municipio en honor al Santo Padre Jesús o Señor de las Tres Caídas, la cual alberga año con año a miles de peregrinos del 6 de agosto al 6 de septiembre.



Sin embargo, hace unos días autoridades municipales y religiosas informaron que dicho festejo se canceló con la finalidad de evitar más contagios de COVID-19.



Pidieron a los feligreses quedarse en casa y evitar peregrinaciones, mismas que pueden poner en riesgo su salud, la de adultos mayores, hipertensos, diabéticos y demás personas vulnerables.



A través de un comunicado, se dio a conocer a los vendedores ambulantes locales y foráneos que no podrán comercializar sus productos, debido a que las calles permanecerán cerradas y no podrán acceder.



Cabe señalar que este martes, en su informe, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, llamó a la población a no acudir a Jalacingo, ya que se encuentra en riesgo máximo de contagio, además de informar que las fiestas patronales fueron canceladas y los habitantes deben permanecer en sus hogares.