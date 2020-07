Jalacingo suspende fiesta patronal del Señor de las Tres Caídas

El Ayuntamiento de Jalacingo se sumó a la decisión que tomaron otros municipios y canceló la feria y fiesta patronal que se efectúa en honor a Nuestro Padre Jesús o Señor de las Tres Caídas del 6 de agosto al 6 de septiembre.



A través de la página oficial se informó que la feria está unida a la fiesta patronal, por tal motivo, se trabaja en coordinación con el párroco José Antonio García Neblina para proteger la salud de los feligreses y ciudadanos de ese y otros municipios.



Sobre la feria, la autoridad municipal indicó que no se hará la actividad comercial acostumbrada, mientras para la fiesta patronal se prevén algunas actividades religiosas pero con los protocolos sanitarios, como el de sana distancia.



Se recalcó el riesgo latente que existe en caso de hacer las festividades de manera normal, ya que peregrinos de otros lugares acuden y se registra una afluencia de 50 mil personas durante esos días.



Por su parte, la Parroquia de San Bartolomé Apóstol dio a conocer que fue una decisión en común acuerdo y la finalidad es proteger la salud de feligreses y ciudadanos.



Abundó que con medidas preventivas se podrán realizar algunas actividades, mientras que otras será necesario evitarlas.



Detalló que no se realizará la elaboración del arco frente al Santuario, así como las tradicionales alfombras ni las Mañanitas, no obstante, se invitó a la población a adornar el frente de sus casas y calles.



Asimismo, la Eucaristía podrá efectuarse en el atrio pero los feligreses que asistan deberán usar cubrebocas y respetar la sana distancia, mientras el recorrido de la imagen de Nuestro Padre Jesús se realizará en vehículo sin la compañía de feligreses en procesión.



Tampoco habrá homenaje de grupos musicales después del recorrido, así también queda clausurada la Casa del Peregrino y está prohibida la colocación de puestos en las principales calles de la ciudad.