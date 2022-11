Javier Duarte, a pocos años de quedar libre, prevé Abogado

El abogado penalista Rodolfo Reus Medina previó que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa no pase muchos años en la cárcel, por lo que dependerá de la habilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) que continúe recluido.Explicó que actualmente el exmandatario estatal cumple una sentencia de 9 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, toda vez que se apegó a un procedimiento abreviado aprobado por la Fiscalía General de la República (FGR), mediante el cual reconoció su culpabilidad y por eso fue reducida la sentencia.Debido a ello sólo faltan 4 años para que cumpla con su sentencia y al llevar más de la mitad, su defensa podría solicitar el beneficio de una libertad anticipada, independientemente de que enfrenta un proceso por el delito de desaparición forzada.De cumplir la sentencia de los 9 años, dijo, su defensa decidirá cómo enfrentar la acusación del delito de desaparición, que ya sería el único obstáculo que le quedaría para gozar de la libertad plena.Sostuvo que si el exgobernador logra evadir esta acusación, en abril del 2026 estaría alcanzando su libertad o incluso antes si sus abogados realizan una defensa legal adecuada.Agregó que el delito de desaparición forzada es de lesa humanidad y está muy penado en el Estatuto de Roma, del cual México forma parte, y las penas son muy elevadas, pero hay muchas modalidades y la que se le acusa a Duarte no es de las más graves.“No creo que el futuro de Javier Duarte sea de muchos años en la cárcel. Las posibilidades de éxito dependen su defensa. El nuevo sistema penal es adversarial y en igualdad de circunstancias. Ahí depende de la habilidad de los fiscales (para aportar las pruebas que sustentan el delito de desaparición forzada) y de la habilidad de la defensa (para combatir las pruebas). Los juicios penales se ganan en la mesa de debates, no en los medios de comunicación”.Además, reconoció que Pablo Campuzano de la Mora, defensor de Duarte de Ochoa, es un excelente abogado.